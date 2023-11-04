Эксперты объяснили, где нужно держать яйца, чтобы они не портились

Во многих домах яйца держат в шкафу, и, по мнению большинства экспертов, это не самое лучшее место. Специалисты советуют держать сырые яйца в холодильнике.

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По словам шеф-повара Анны Уильямс, для них есть только одно место. Она рассказала, что яйца не следует держать как в керамических коробках, так и в дверях холодильника, сообщает Express.co.uk.

В то же время шеф-повар предложил освободить пространство внутри холодильника. Это должно продлить срок хранения яиц.

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В отличие от других частей холодильника средняя полка имеет наиболее постоянную температуру. Шеф-повар объяснила, что картонные коробки обеспечивают идеальный уровень защиты, кроме того, на них будет указан срок годности.

Однако остатки яиц, разбитых из скорлупы, нужно хранить несколько иначе. Анна рекомендовала держать белки и желтки в отдельных закрытых лоханках подальше от других ингредиентов.

Это объясняется тем, что на пористой яичной скорлупе могут образовываться бактерии, легко загрязняющие целые яйца.

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