Эксперты объяснили, как хранить хлеб, чтобы он долго был свежим и вкусным

Хлеб при неправильном хранении довольно быстро черствеет и покрывается плесенью. Если твердую буханку еще можно есть, то в случае появления плесени этого делать не стоит.

Видео дня

Специалисты призывают не хранить хлеб в холодильнике. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хотя низкая температура в холодильнике действительно замедляет рост плесени, условия охлаждения ускорят черствение буханки. Это связано с тем, что крахмал, присутствующий в хлебе, повторно кристаллизуется, когда его охлаждают.

Читайте также: Сломаете благополучие: Почему нельзя рвать хлеб руками

Эксперты советуют заморозить хлеб, но для "лучших результатов" вдвойне оберните хлеб пищевой пленкой, а затем добавьте слой фольги.

Прекрасный способ обновить замороженный хлеб – дать ему разморозиться при комнатной температуре, а затем сбрызнуть небольшим количеством воды перед выпеканием при 180 градусах Цельсия в течение 10 минут.

Свежий хлеб лучше хранить в герметичном контейнере для хлеба на столе, а не в полиэтиленовом пакете. Пакет не дает хлебу дышать и удерживает влагу внутри, создавая идеальную среду для развития плесени.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !