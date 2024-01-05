Эксперты объяснили, как хранить почищенный картофель без лимонного сока

Картофель может храниться месяцами, если его оставить целым с невредимой кожурой, но если его очистить, это не так. Однако очищенный картофель довольно быстро становится коричневым.

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По словам специалистов, есть способ сохранить очищенный картофель светлым в течение дополнительных 24 часов. Для этого не понадобится лимонный сок, сообщает Express.co.uk.

Погружение очищенного и нарезанного картофеля в воду помогает предотвратить окисление, окрашивающее открытую мякоть в коричневый цвет. Процесс окисления не сделает картофель опасным для потребления, но он изменит его вкус, поэтому следует попытаться его остановить.

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Наполните герметичную емкость наполовину холодной водой и отставьте. Когда весь картофель будет в контейнере, заполните его доверху водой, чтобы он был полностью погружен.

Закройте контейнер крышкой и храните в холодильнике до 24 часов. Прежде чем готовить замоченный картофель, убедитесь, что его промыто, слейте воду и высушите, если вы не собираетесь ее варить.

Напомним, что хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

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