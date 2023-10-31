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Эксперты объяснили, как легко сделать "мягкие" листья салата снова хрустящими

Анастасия Крыщук

Эксперты объяснили, как легко сделать 'мягкие' листья салата снова хрустящими

Листья салата довольно быстро могут увянуть и стать мягкими. Однако существуют способы, которые помогут вернуть ему хрустящую структуру.

В частности, можно погрузить листья в воду, чтобы клетки растения наполнились влагой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Однако важно использовать ледяную воду. Это позволит салату быстрее стать твердым и хрустящим.

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Кроме того, в воду можно добавить сахар. Это будет способствовать восстановлению листьев и возврату хруста.

После покупки, листья важно вымыть и обтереть бумажным полотенцем. Чистые листья можно порезать и положить в герметичную емкость.

В тару нужно добавить влажную ткань и положить в холодильник. Так листья салата будут долго оставаться свежими.

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