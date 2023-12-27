Эксперты объяснили, как можно быстро убраться дома перед Новым годом

Не стоит тратить много времени на уборку перед Новым годом. Достаточно нескольких простых советов по восстановлению первозданного состояния кухни.

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Эксперт по уборке Сара Демпси в сотрудничестве с другими профессионалами по уборке составила исчерпывающее руководство по эффективной глубокой уборке. Об этом сообщает Express.co.uk.

Осмотрите холодильник и морозильную камеру, проверьте, нет ли остатков после Рождества. После того как вы очистите его, хорошо протрите полки и ящики мягким моющим средством.

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Далее на повестке дня стоит вопрос о шкафах и ящиках на кухне. Уберите все предметы, протрите и наведите порядок, выбросив просроченную пищу.

Очистите и продезинфицируйте все поверхности, включая столешницу, панели и кухонную раковину. Обратите особое внимание на скрытые углы и щели, где может скапливаться грязь.

Используйте чистящее средство для столешницы и тщательно протрите все поверхности. Не забывайте очищать и дезинфицировать часто затрагиваемые места, например выключатели света, дверные ручки и ручки. Также можно использовать смесь соды и уксуса, чтобы прочистить и освежить стоки.

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