Эксперты объяснили, как правильно хранить ягоды, чтобы долго оставались свежими

Из-за неправильного хранения ягоды могут заплесневеть и сгнить в течение нескольких дней. Однако специалисты поделились полезными советами, позволяющими хранить ягоды свежими долго.

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Уделите несколько дополнительных минут, чтобы промыть и эффективно сохранить фрукты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Мытье ягод может оказаться коварством, поскольку некоторые деликатные продукты увядают после мытья, поэтому особенно важно соблюдать советы. Для начала необходимо соединить 710 мл холодной воды и 240 мл белого уксуса в большой миске.

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Добавьте ягоды и перемешайте около минуты, прежде чем слить и промыть ягоды в холодной воде, чтобы избавиться от аромата и вкуса уксуса. Затем разложите промытые ягоды на чистой ткани или бумажных полотенцах и осторожно высушите.

Этот процесс работает на твердых ягодах, таких как клубника, черника и ежевика, однако хрупкие ягоды, такие как малина, следует промыть водой непосредственно перед употреблением.

Для хранения понадобится герметичный контейнер, который нужно выстелить сухим бумажным полотенцем перед тем, как переложить туда ягоды. Хранить их следует в холодильнике.

При этом методе специалисты рекомендуют оставлять крышку открытой, чтобы конденсат мог улетучиться. Также рекомендуется регулярно менять бумажное полотенце, если оно становится очень влажным.

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