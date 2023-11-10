Эксперты объяснили, как стирать черные джинсы, чтобы они не потеряли цвет

Сохранить черные джинсы с насыщенным цветом может быть затруднительно – даже после первой стирки. Со временем ткань теряет цвет и становится серой.

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Однако специалисты объяснили, что сохранить черный цвет можно, если придерживаться простых правил. Об этом сообщает Express.co.uk.

Черные джинсы всегда нужно стирать наизнанку при более прохладной температуре. Таким образом, можно сохранить насыщенный цвет.

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Кроме этого следует использовать более низкую скорость отжима, чем обычно. Оптимальной температурой для стирки джинсов 30 градусов.

Также следует добавлять немного стиральной жидкости, которая разработана для черных вещей. Во время сушки джинсы тоже следует держать вывернутыми, чтобы солнечные лучи не приводили к выцветанию.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

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