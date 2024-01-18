Эксперты объяснили, как удалить налет из унитаза без агрессивной химии: Будет сиять чистотой

Известковый налет в туалете образуется из-за жесткой воды. Впрочем, не обязательно использовать агрессивную химию, чтобы избавиться от него.

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Эксперты рекомендуют проверенный способ, для которого понадобятся доступные ингредиенты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хорошим решением для очистки известкового налета является использование уксусной смеси и цитрусовых, которой можно пропитать пораженные участки. Сочетание этих ингредиентов поможет удалить известковый налет.

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После нанесения на пораженные участки оставьте на час, затем протрите и смойте. Вы также можете удалить накипь с помощью лимонного сока, нанеся ее непосредственно на известковый налет и оставив на 15-20 минут.

По словам специалистов, для устранения известкового налета в унитазе нужно использовать средство на кислотной основе, чтобы противодействовать известковому налету.

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