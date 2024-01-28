Эксперты объяснили, как значительно усилить напор воды в душе

На душевых лейках со временем образуется известковый налет. Поэтому напор воды может значительно ослабиться.

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Эксперты объяснили, что избавиться от налета можно довольно быстро и недорого. Об этом сообщает Express.co.uk.

Простое решение состоит в том, чтобы вынуть лейку и поместить ее в пластиковый контейнер и полностью погрузить в уксус на два часа.

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После этого протрите насадку, чтобы удалить остатки отложений, промойте водой и закрутите обратно на душевой шланг. Лейка будет выглядеть как новая, а напор усилится.

Вместо использования белого уксуса, эксперты также предлагают использовать средство для удаления накипи и прочный пакет для хранения пищи. Просто положите мешок для хранения продуктов со средствами для удаления накипи на душевую лейку и закрепите ее эластичной лентой.

Дайте ему действовать примерно 20 минут, а затем смойте. Такую процедуру следует делать по крайней мере раз в месяц.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

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