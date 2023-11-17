Эксперты объяснили, может ли туалетная бумага засорить унитаз

Использованную туалетную бумагу обычно все выбрасывают прямиком в унитаз, не подозревая, что так поступать не стоит.

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Туалетная бумага, как правило, производится из целлюлозы, поэтому она плохо растворяется в воде. Если выбросить в унитаз слишком много туалетной бумаги, она может застрять в трубах и привести к их засорению, пишет Sante Plus.

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Кроме того, в туалетной бумаге могут содержаться наполнители, такие как полиэтилен и другие синтетические материалы. Эти наполнители также могут плохо растворяться в воде и способствовать засорению канализации.

Как прочистить убитый унитаз

Если у вас забился унитаз, вы можете попытаться прочистить его самостоятельно.

Вот несколько советов:

Попытайтесь использовать вантуз. Налейте в унитаз немного воды, чтобы он был наполовину заполнен, и приложите вантуз к отверстию слива. Сильно нажмите на вантуз, затем отпустите, повторите ритмично от 5 до 20 раз.

Используйте химическое средство для чистки канализации. Перед использованием химического средства обязательно прочтите инструкцию.

Если вышеперечисленные методы не помогли, вам придется вызвать сантехника.

Чтобы избежать засорения унитаза, не бросайте в него посторонние предметы, в частности туалетную бумагу, прокладки, тампоны и т.д.

Регулярно прочищайте унитаз вантузом или химическим средством.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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