Эксперты объяснили, может ли туалетная бумага засорить унитаз
Использованную туалетную бумагу обычно все выбрасывают прямиком в унитаз, не подозревая, что так поступать не стоит.
Туалетная бумага, как правило, производится из целлюлозы, поэтому она плохо растворяется в воде. Если выбросить в унитаз слишком много туалетной бумаги, она может застрять в трубах и привести к их засорению, пишет Sante Plus.
Читайте также: Чем отмыть ржавчину в унитазе в домашних условиях: действенные советы
Кроме того, в туалетной бумаге могут содержаться наполнители, такие как полиэтилен и другие синтетические материалы. Эти наполнители также могут плохо растворяться в воде и способствовать засорению канализации.
Как прочистить убитый унитаз
Если у вас забился унитаз, вы можете попытаться прочистить его самостоятельно.
Вот несколько советов:
- Попытайтесь использовать вантуз. Налейте в унитаз немного воды, чтобы он был наполовину заполнен, и приложите вантуз к отверстию слива. Сильно нажмите на вантуз, затем отпустите, повторите ритмично от 5 до 20 раз.
- Используйте химическое средство для чистки канализации. Перед использованием химического средства обязательно прочтите инструкцию.
Если вышеперечисленные методы не помогли, вам придется вызвать сантехника.
Чтобы избежать засорения унитаза, не бросайте в него посторонние предметы, в частности туалетную бумагу, прокладки, тампоны и т.д.
Регулярно прочищайте унитаз вантузом или химическим средством.
Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!