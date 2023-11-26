Эксперты объяснили одержимость кошек коробками

Владельцы кошек, которые заботятся о своем животном, покупают ему специальные лежаки, чтобы животному было комфортно спать, или накладки на радиаторы, если бы животное согревалось зимой.

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Однако часто коты вместо комфортных лежанок выбирают довольно странные места для того, чтобы полежать. Например – коробки. Эксперты из Askmycats объяснили такое поведение домашних питомцев.

Секреты кошачьей одержимости коробками

Специалисты отмечают, что коробки для кошек это как "их личная крепость". Объясняется это тем, что в дикой природе кошки есть и охотники, и охотящиеся. Поэтому коробка обеспечивает идеальный тайник, место, где они могут отдохнуть, наблюдать и планировать свой "следующий приступ".

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Также кошек привлекает в коробках то, что они находят теплоизолированное пространство. Так что коробку они воспринимают как место, где им будет уютно и комфортно.

Утверждается также, что коробка для кота способ чувствовать себя в безопасности и комфорте: "Это как постоянные нежные объятия со всех сторон", особенно если коробка тесная для животного.

Также любовь кошек к коробкам объясняется тем, что животное привлекает картон – они царапают его, грызут, а иногда даже разрывают.

А еще коробка для кота – как "место гнездования". Коробки для животных становятся приватным местом покоя.

Также коты могут залезать в коробки, чтобы уменьшить чувство тревоги.

"Исследования показали, что коты, имеющие доступ к тайникам в новой среде, скорее адаптируются и обнаруживают меньше признаков стресса. Это как их личная дзен-зона. Картонная коробка обеспечивает им тихий уголок, чтобы расслабиться, восстановить силы и подготовиться к следующей игривой эскапады", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

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