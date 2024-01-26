Эксперты объяснили, почему морковь никогда нельзя хранить в ящике для овощей в холодильнике

Морковь может портиться быстрее, если ее неправильно хранить. В частности, не следует держать сырую морковь в ящике для овощей в холодильнике.

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Лучший способ сохранить морковь свежей – вынуть ее из упаковки, наполнить емкость водой, положить туда морковь, а затем поставить в середину холодильника. Об этом сообщает Express.co.uk.

Таким образом морковки могут продержаться свежими и хрустящими четыре недели. Однако емкость надо накрыть крышкой, чтобы морковь не испортилась.

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Обязательно меняйте воду в емкости каждые пять-шесть дней, это также поможет сберечь свежесть моркови. Этот способ сохранит овощи и продлит срок хранения.

Если морковь поместить в ящик холодильника, колебания температуры от ящика будут влиять на качество и срок хранения моркови.

Кроме того, морковь очень чувствительна к изменениям влажности, а ящик для овощей в холодильнике предназначен для более высокого уровня влажности, чем остальные холодильники.

Если влажность слишком высока для моркови, это может привести к тому, что она заплесневеет, а низкая влажность приведет к ее обезвоживанию и порче.

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