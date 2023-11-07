Эксперты объяснили, почему не стоит смачивать зубную щетку перед тем, как наносить на нее пасту

Специалисты в области стоматологии рассказали о том, как правильно ухаживать за своей полостью рта и почему привычка смачивать зубную щетку перед чисткой зубов может быть неудачной.

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Эксперты считают, что "сухая чистка" зубов может быть более эффективным средством борьбы с налетом и зубным камнем.

Согласно рекомендациям группы стоматологов, сухая чистка зубов может помочь лучше сохранить здоровье полости рта. Эта методика, содержащая тщательную механическую чистку зубов без смачивания щетки, может быть более эффективной в борьбе с бактериями и налетом.

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Исследования показывают, что ежедневная чистка зубов является важной частью ухода за зубами. Для обеспечения качественной чистки стоматологи рекомендуют использовать сухую зубную щетку и проводить два прохода: первый – сухими щетинками, второй – с использованием зубной пасты. Важно также использовать зубную нить и ополаскиватель с фтором для улучшения состояния полости рта и профилактики плохого запаха изо рта.

Сохранение здоровья зубов важно с детства и обучение правильному уходу за зубами в младшем возрасте является важной предпосылкой для здоровой улыбки в будущем.

Доктор Цзян, профессор Гарвардского университета, рекомендует чистить зубы дважды в день в течение двух минут, соблюдая определенные шаги. До или после чистки зубов также важно использовать зубную нить для очищения межзубных пространств. Такой подход помогает сохранить зубы здоровыми и избежать негативных последствий для полости рта.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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