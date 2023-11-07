rus
Українська
Общество

Эксперты объяснили, почему не стоит смачивать зубную щетку перед тем, как наносить на нее пасту

Былим Елена

Эксперты объяснили, почему не стоит смачивать зубную щетку перед тем, как наносить на нее пасту

Специалисты в области стоматологии рассказали о том, как правильно ухаживать за своей полостью рта и почему привычка смачивать зубную щетку перед чисткой зубов может быть неудачной.

Эксперты считают, что "сухая чистка" зубов может быть более эффективным средством борьбы с налетом и зубным камнем.

Согласно рекомендациям группы стоматологов, сухая чистка зубов может помочь лучше сохранить здоровье полости рта. Эта методика, содержащая тщательную механическую чистку зубов без смачивания щетки, может быть более эффективной в борьбе с бактериями и налетом.

Читайте также: Как правильно чистить зубы: полезные советы, о которых многие не знают

Исследования показывают, что ежедневная чистка зубов является важной частью ухода за зубами. Для обеспечения качественной чистки стоматологи рекомендуют использовать сухую зубную щетку и проводить два прохода: первый – сухими щетинками, второй – с использованием зубной пасты. Важно также использовать зубную нить и ополаскиватель с фтором для улучшения состояния полости рта и профилактики плохого запаха изо рта.

Сохранение здоровья зубов важно с детства и обучение правильному уходу за зубами в младшем возрасте является важной предпосылкой для здоровой улыбки в будущем.

Доктор Цзян, профессор Гарвардского университета, рекомендует чистить зубы дважды в день в течение двух минут, соблюдая определенные шаги. До или после чистки зубов также важно использовать зубную нить для очищения межзубных пространств. Такой подход помогает сохранить зубы здоровыми и избежать негативных последствий для полости рта.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ЛайфхакиОбщество