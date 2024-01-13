Эксперты объяснили, почему нельзя зимой сушить одежду на батарее

Многие люди сталкивались с плесенью в домах, и многие нечаянно усугубляют ситуацию, неправильно сушив одежду в помещении. В частности, речь идет о сушке одежды на батарее.

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Одним из ключевых способов избежать плесени и бороться с влажностью является правильная сушка белья. Эксперты утверждают, что сушка одежды на радиаторах не только блокирует тепло, но и мешает воздуху циркулировать, сообщает Express.co.uk.

Это также выпускает большое количество водяных паров в дом, когда одежда высыхает, что может привести к конденсации.

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Сушите одежду на улице, когда это возможно. Если нужно сушить одежду в помещении, используйте сушильную стойку. Во время сушки одежды в помещении откройте окно или дверь для увеличения вентиляции.

Развешивание одежды над радиаторами может вызвать развитие плесени. Плесня может вызвать всевозможные повреждения, включая пятна на лакокрасочном покрытии, не говоря уже об аллергенах, которые может производить плесень.

Кроме того, это может увеличить стоимость счета за отопление. Развешивание одежды над радиатором не позволит ему обогревать дом, а значит, котлу придется работать больше.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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