Эксперты объяснили, почему сливать воду из макарон в раковину — плохая идея

Когда вы готовите пасту, вы, вероятно, сливаете воду в раковину. Однако вы можете не знать, что эта вода может использоваться для многих других целей.

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Вода для варки макарон богата крахмалом, минералами и витаминами, что делает ее ценным ресурсом для вашего дома, пишет издание SantePlusMag.

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Вот 10 удивительных способов использования воды после варки макарон:

Используйте его для приготовления хлеба и теста для пиццы.

Вода из-под макарон может добавить мягкость вашему хлебу и тесту для пиццы. Просто добавьте несколько столовых ложек воды для варки в дрожжи с щепоткой соли. Чем больше вы добавите, тем мягче будет ваше тесто.

Для приготовления овощей на пару

Вода из-под макарон может усилить вкус овощей, приготовленных на пару. Просто слейте воду из овощей и добавьте в кастрюлю с этой водой. Овощи станут вкуснее, чем когда их готовят в обычной воде.

Для смягчения бобовых

Вода из-под макарон может помочь смягчить бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица. Просто замочите бобовые на ночь в этой воде, чтобы они побыстрее приготовились.

Для приготовления соусов

Вода из-под макарон может добавить вкус вашим соусам. Просто добавьте несколько столовых ложек этой воды в свой соус в момент, чтобы усилить его вкус.

Для успокоения набрякших ног

Вода, в которой варились макароны, может помочь успокоить набухшие ноги. Просто залейте ноги теплой водой, в которой варились макароны на 10-15 минут.

Используйте ее для очистки кастрюль и сковородок

Вода из-под макарон содержит крахмал, который может действовать как естественное моющее средство. Просто залейте кастрюлю или сковороду горячей водой для варки макарон и оставьте на несколько минут, прежде чем протереть.

Для приготовления глины для детей

Вода из-под макарон может быть использована для приготовления глины для детей. Просто смешайте воду для варки макарон с мукой и солью, пока не получите однородную массу.

Используйте ее для приготовления супа

Воду, в которой варились макароны, можно использовать в качестве основы для супа. Просто добавьте в нее овощи, курицу или другие ингредиенты и варите до готовности.

Используйте ее для ухода за волосами

Вода из-под макарон может помочь восстановить поврежденные волосы. Просто нанесите немного холодной воды для варки макарон на волосы и оставьте на 10 минут, прежде чем промыть.

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