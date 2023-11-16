Эксперты объяснили, зачем класть алюминиевую фольгу в обувь

С наступлением холодов актуальным становится вопрос защиты от холода. Одним из способов, который может помочь, является использование алюминиевой фольги.

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Алюминиевая фольга обладает высокой теплоотражающей способностью. Это значит, что она отбивает тепло в тело, не давая ему испаряться, пишет Sante Plus.

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Как использовать фольгу для защиты ног

Возьмите стельку с обуви и положите ее на кусок фольги, сложенный вдвое. Затем обрежьте фольгу по форме стельки. Застелите дно обуви фольгой, а затем уложите стельку.

Это простой и недорогой способ утеплить обувь и не уменьшить ее в размере, как, например, если бы вы сделали стельку из меха.

Фольга не должна прилегать к коже, чтобы не поцарапать ее и не вызывать раздражение. Поэтому кладите фольгу под стельку, а не сверху. Для того чтобы защитить ноги от холода, также важно правильно подобрать обувь. Обувь должна быть теплой и удобной. Также важно носить носки из натуральных материалов, хорошо пропускающих воздух.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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