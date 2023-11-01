Эксперты ответили, действительно ли мороз вреден для волос

Некоторые женщины зимой распускают свои волосы и не носят шапки, желая сберечь прическу. Другие прячут шевелюру под шапками и из-за страха, что холод может повредить волосы. Мы подскажем, почему важно носить головной убор в зимний период.

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Об этом пишет Ukr.media.

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Специалисты утверждают, что носить шапку на улице необходимо для защиты от переохлаждения, поскольку отсутствие головного убора повышает риск простуды. Это важно, поскольку любые заболевания отрицательно влияют на состояние волос и могут повлечь их потерю. Негативные последствия могут проявиться спустя несколько месяцев. Итак, разрешено распускать волосы, но главное – обеспечить тепло голове.

Важно помнить, что даже если кончики волос выглядят сухими и ломкими, это не всегда результат воздействия внешних температур. Холодная погода влияет не на концы волос, а на кожу головы.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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