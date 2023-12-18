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Эксперты по энергетике назвали идеальную температуру для отопления дома, чтобы сэкономить на счетах

Анастасия Крыщук

Эксперты по энергетике назвали идеальную температуру для отопления дома, чтобы сэкономить на счетах

С приближением мощных холодов домохозяйства борются с решением, как сильно запускать системы отопления. Кризис стоимости жизни и растущие счета за электроэнергию усложняют ситуацию.

Эксперты BOXT утверждают, что идеальная комнатная температура зимой составляет от 18 до 20 градусов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Однако следует чередовать дневную и ночную температуру вместо того, чтобы поддерживать постоянную температуру в течение дня. Эта стратегия может повысить уровень комфорта на дому, одновременно уменьшив потребление энергии.

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Оставление отопления включенным на весь день не приводит к экономии энергии. Специалист советует настроить бойлеры на включение только тогда, когда нужна теплая вода или отопление, а термостаты настроить на желаемую температуру.

Зимой домохозяйствам необходимо следить за параметрами отопления. С понижением температуры существует риск замерзания воды в бойлерных системах, если они вообще не используются. Минимальная температура термостата должна быть установлена ​​на 10 градусов.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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