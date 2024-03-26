Эксперты по садоводству объяснили, почему на комнатных цветах желтеют листья

Часто в комнатных растениях начинают желтеть и сохнуть листья, даже если за ними правильно ухаживают. Это явление, известное как хлороз, может стать подлинной опасностью для здоровья вашего зеленого любимца.

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Если вы хотите сохранить свои растения здоровыми и блестящими, эксперты предлагают четыре эффективных совета, как остановить листья хлороза.

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1. Поливайте растения водой, стоявшей в течение 48 часов

Оставьте воду в большой емкости на 48 часов, чтобы кальцийные кристаллы осели на дно. Затем воспользуйтесь этой водой для полива ваших растений. Этот простой трюк поможет сохранить зеленость листьев и поддержать их здоровье.

2. Используйте уксус или лимон для подкисления воды

Для растений, нуждающихся в кислой почве, добавьте чайную ложку уксуса или лимонного сока на литр воды для полива. Это поможет поддержать необходимый уровень кислотности и предотвратить пожелтение листьев.

3. Используйте кофейную гущу в качестве удобрения и подкислителя почвы

У кофейной гущи много полезных свойств, среди которых – повышение кислотности почвы и питательность для растений. Добавьте небольшое количество кофейной гущи в почву и наслаждайтесь здоровым ростом и красотой вашего зеленого любимца.

4. Избегайте дефицита железа

Растения также могут страдать от дефицита железа, что приводит к пожелтению листьев. Чтобы предотвратить это, добавьте в почву органические удобрения с содержанием железа или используйте естественные методы, такие как сосновые иглы или кожура цитрусовых.

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