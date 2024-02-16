Эксперты подсказали дешевый способ избавиться от мышей, не убивая их

Мыши всегда ищут тепло и еду, и наши дома становятся для них лакомым кусочком. Эти маленькие грызуны могут причинить вред имуществу и переносить болезни.

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Вы можете оградить свой дом от мышей без жестоких методов. Для этого нужно использовать стальную вату, которая стоит до 100 гривен.

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Признаки наличия мышей в доме:

Шум за стенами или плинтусами

Крошки и остатки пищи в неожиданных местах

Погрызенные пищевые обертки

Черный помет в местах, где шастают мыши

Как избавиться от мышей с помощью стальной ваты:

Размотайте моток ваты, используя садовые варежки. Кусочки ваты запихните в щели у труб, дверей, окон, между приборами и шкафами. Мыши не любят жесткую текстуру стальной ваты и ее острые края. Заложите ватой все трещины и щели, чтобы мыши не могли проникнуть в дом.

Ранее мы сообщали о причинах, почему мыши проникают в ваш дом и как их остановить.

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