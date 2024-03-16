Эксперты подсказали, как хранить грибы, чтобы они не покрывались слизью и оставались свежими

Грибы являются популярной и питательной пищей. Они также наполнены полезными веществами, включая витамины группы В и клетчатку.

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Однако когда дело доходит до хранения, грибы часто приобретают неаппетитную скользкую текстуру после пребывания в холодильнике. Эксперты объяснили, как правильно хранить грибы, чтобы они оставались свежими, сообщает Express.co.uk.

Грибы имеют структуру, подобную губке, и достаточно легко впитывают влагу, поэтому их сложнее хранить, чем другие продукты. Хранение в пластиковой упаковке может привести к тому, что они впитают много влаги.

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Выньте грибы из пластикового контейнера и переложите на бумажное полотенце. Не мойте их, поскольку это приведет к увеличению влаги.

Дайте грибам высохнуть примерно 15 минут. После этого поместите его в коричневый бумажный пакет.

Коричневая бумага впитает избыток влаги и позволит воздуху циркулировать, сохраняя грибы сухими и свежими до 10 дней.

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