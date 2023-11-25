Эксперты подсказали, как просто избежать плесени в квартире

Когда погода становится холоднее, многие домохозяйства могут столкнуться с плесенью. Плесень и сырость в доме возникают из-за избытка влаги в воздухе, которому некуда выйти.

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Это может произойти при сушке белья без вентиляции, принятии горячего душа без вентиляции, а также при приготовлении пищи. Эксперты подсказали, как избежать плесени зимой, сообщает Express.co.uk.

Окна и подоконники также могут быть подвержены образованию плесени. Это может быть особенно плохо в холодные месяцы, если включены радиаторы, а на окнах появляется конденсат.

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Чтобы избежать плесени, эксперты порекомендовали применить несколько "простых решений" во всем доме, в том числе поддерживать вентиляцию. Даже в холодные месяцы старайтесь держать окно в ванной открытым по крайней мере 10-15 минут после душа или ванны.

Это быстро избавит от лишней влаги, предотвращая накопление плесени. Если у вас повторяется проблема с плесенью в одном конкретном месте, это может быть потому, что уровень влажности слишком высок.

В борьбе с плесенью эксперт порекомендовал помнить "золотое правило" – чем быстрее ее лечить, тем лучше. Если плесень останется, она очень быстро усугубится, поэтому никогда не игнорируйте проблему.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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