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Эксперты подсказали, как сохранить листья салата свежими до 30 дней

Анастасия Крыщук

Эксперты подсказали, как сохранить листья салата свежими до 30 дней
Как сохранить листья салата свежими до 30 дней

Можно избежать увядания, потемнения и плесени салата, фруктов и овощей с помощью разумного способа хранения пищи. В частности, листья салата могут оставаться свежими до 30 дней.

Все, что нужно сделать, это завернуть только что купленный салат в фольгу перед тем, как поставить его в холодильник. Об этом сообщает Express.co.uk.

К примеру, зеленый лук и спаржа будут храниться дольше, если поместить их в стакан, наполненный небольшим количеством воды, а затем неплотно положить на них полиэтиленовый пакет. Так они останутся свежими до двух недель.

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Неправильное хранение огурцов в холодильнике приведет к тому, что они станут мягкими в течение трех дней. Вместо этого следует положить их в полиэтиленовый пакет; проткнуть в пакете несколько отверстий для вентиляции и поместить в холодное место на кухне.

Что касается помидоров, то их тоже лучше не держать в холодильнике, как и картофель. Когда дело доходит до хранения трав, нужно намочить бумажное полотенце, свернуть травы в него и поместить в пакет на молнии, а затем в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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