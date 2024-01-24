Эксперты подсказали, как стимулировать цветение орхидеи, если она долго не дает цветов

Орхидеи, которые долго не цвели, могут разочаровать. Однако это можно легко решить с помощью простых советов.

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Орхидеи имеют определенную репутацию сложных по уходу, особенно во время цветения. Этому комнатному растению нужны только правильные условия ухода, и оно может повторно цвести, сообщает Express.co.uk.

Иногда орхидеи долгое время могут выращивать новые листья, но не давать цветы. В таком случае эксперты советуют изменить температуру окружающей среды.

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Убедитесь, что ночные температуры значительно снижаются в течение четырех недель или около того. Тогда орхидея выдаст цветы.

Поскольку орхидеи цветут в соответствии с естественными сезонами, они обычно реагируют на изменения температуры окружающей среды. Когда они ощущают, что температура вечером снижается, они начинают свой цикл цветения.

Чтобы помочь этому, переместите орхидею в среду, где ночная температура естественным образом немного падает. Для этого можно поставить растение на подоконник или уменьшить отопление вечером в течение зимних месяцев.

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