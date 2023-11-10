Эксперты подсказали, каким породам собак стоит покупать тёплую одежду

Есть общие советы по выбору одежды для собак в холодный период года. Если ваша порода отсутствует в списке, следует внимательно наблюдать за вашим четырехлапым другом во время прогулок.

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Об этом пишет Ukr.media.

В общем, зимняя одежда рекомендуется для собак без подшерстка или короткошерстных пород. Также следует быть внимательными к коротконогим породам, таким как корги, японский хин, такса, и ко всем миниатюрным собакам, например, пекинес, гавайский бишон, французский бульдог.

В группу "лысых" пород входят, например, китайская хохлатая собака и голый терьер. Но даже некоторые охотничьи породы собак могут ощущать холод.

Также важно помнить об одежде для пожилых собак, беременных и кормящих псов.

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Симптомы переохлаждения собаки включают усталость, дрожь и понижение температуры тела. В этом случае собака постарается найти теплое место.

Подбор одежды должен учитывать погодные условия, особенности породы и удобство собаки. Размеры одежды должны соответствовать размерам вашей собаки, включая обхват шеи, груди и длину спины. Помимо одежды можно также рассмотреть обувь для собак, но любимцу может быть трудно к нему привыкнуть.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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