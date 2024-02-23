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Эксперты раскрыли секреты стройности японок

Былим Елена

Эксперты раскрыли секреты стройности японок

Японки известны своими идеальными фигурами, которые они сохраняют на протяжении всей жизни. Их стройность не результат жестких диет или изнурительных тренировок, а скорее образом жизни, который они ведут.

Как сообщает Wprost, японки не соблюдают жесткие диеты, но едят все умеренно. Они не запрещают, но и не переедают. Их принцип – есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

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Они едят медленно и тщательно пережевывают еду, наслаждаясь каждым кусочком. Это дает им чувство сытости и помогает избежать переедания. Японки используют маленькую посуду, чтобы контролировать порции. Их тарелки обычно намного меньше, чем в западных странах, что помогает им есть меньше.

2. Здоровый завтрак:

Японки никогда не пропускают завтрак, дающий им энергию на весь день. Их завтрак обычно состоит из супов, омлетов, рыбы, отварного риса со специями. Завтрак дает им чувство сытости и помогает им не переедать в течение дня.

3. Зеленый чай:

Японки пьют много зеленого чая, помогающего им поддерживать здоровый вес. Зеленый чай богат теином, дубильными веществами и полифенолами, которые улучшают работу кишечника, ускоряют сжигание жира и борются со свободными радикалами. Японки пьют зеленый чай в течение дня как горячий, так и холодный.

4. Здоровая пища:

Рацион японок богат овощами, фруктами и рыбой. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья и красоты. Они едят мало мяса и предпочитают продукты, богатые белком, таким как тофу, соевые бобы, яйца. Японки готовят еду на пару или запекают, чтобы сберечь питательные вещества.

5. Физическая активность:

Японки ведут активный образ жизни. Езда на велосипеде, ходьба, занятия спортом – все это часть их повседневной жизни. Они не ставят перед собой цель похудеть с помощью спорта, а скорее делают это для того, чтобы быть здоровыми и энергичными.

Эти простые правила помогут сохранить стройную фигуру и улучшить общее самочувствие.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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