Эксперты рассказали, как легко сохранить шпинат свежим в течение недель

Питательная ценность шпината делает его идеальным дополнением к любому салату, полосе или многим другим рецептам. Однако эта зелень очень быстро портится.

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Из-за высокого содержания влаги шпинат сохраняется до семи дней. Впрочем, эксперты объяснили, как можно хранить шпинат свежим гораздо длиннее, сообщает Express.co.uk.

Шпинат следует мыть только когда он собирается использовать. Если хранить его в герметичном контейнере, он, вероятно, сохранит подольше.

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Поместите несколько бумажных полотенец в контейнер, чтобы избежать большей части влаги. Они впитывают лишнюю влагу, поэтому все остается приятным, хрустящим и хрустящим".

Закройте контейнер, затем поместите в холодильник. Но ни в коем случае не кладите его рядом с фруктами, производящими этилен, например бананами или яблоками, поскольку газ этилен приведет к порче шпината.

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