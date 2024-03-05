Эксперты рассказали, как поливать орхидею, чтобы корни не гнили

За орхидеями может быть сложно ухаживать, поскольку цветы любят сухие условия и нуждаются в меньшем количестве воды, чем другие тропические растения. Владельцы орхидей часто совершают распространенную ошибку, а именно делают почву слишком влажной.

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У орхидей нежные корни, и когда их почва сильно влажная, они подвергаются корневой гнили. Корни становятся черными и в конце концов погибают, сообщает Express.co.uk.

Замачивание является хорошим вариантом, а также поливом сверху, если вода не попадает в крону растения. В частности, можно замочить орхидею в контейнере на 20 минут чуть ниже кроны.

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Делайте это всякий раз, когда среда высыхает. Вы также можете посмотреть на корни – если они серебристые, а не зеленые, а среда сухая, пора поливать.

Если корни гнили, это также может быть связано с трудностями в поглощении орхидеей воды. Если за ним будете ухаживать, растение отрастит больше корней и будет медленно восстанавливаться.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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