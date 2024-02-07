Эксперты рассказали о мощном домашнем средстве для борьбы с плесенью на стенах

Плесень может поразить стены любого помещения, особенно в холодную погоду. К счастью, есть способ удалить ее, не повредив краску.

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Избыток влаги может повлечь за собой появление плесени на поверхностях стен и под краской. Эксперты рекомендуют создать природный очистительный раствор для удаления поверхностной плесени, сообщает Express.co.uk.

Для этого смешайте чашку белого уксуса и четверть чашки мыльного средства в ведре теплой воды. Белый уксус помогает противодействовать плесени, в то время как мыло усиливает очистительное действие.

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Для множества плесени под краской подумайте об использовании пищевой соды, смешанной с водой, чтобы создать пасту, которая сможет проникнуть и поднять плесень из-под краски. Начните со стакана пищевой соды и добавьте больше порошка, если нужно получить консистенцию густой пасты.

Затем начните использовать чистящую смесь для уничтожения плесени и щетки для чистки, чтобы осторожно очистить пораженные участки. Обильно нанесите раствор и протрите плесень, осторожно, чтобы щетина не повредила краску.

Осторожно потрите круговыми движениями, но не трите так сильно, чтобы не повредить нижний слой краски. Цель состоит в том, чтобы приподнять и удалить плесень, не повредив краску.

Часто протирайте стены чистыми тряпками или губками, чтобы впитать лишнюю влагу и удалить остатки плесени. Работайте небольшими участками и постоянно промывайте инструменты и меняйте тряпки, чтобы предотвратить распространение спор плесени.

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