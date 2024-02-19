Эксперты сказали, зачем добавлять лавровый лист в машинку во время стирки

Ополаскиватель для белья – важная составляющая при стирке в машинке. Он делает белье мягким, ароматным. Иногда, в поисках идеального решения, мы обращаемся к современным химическим средствам, забывая о простых и проверенных временем методах.

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Один из таких методов – это использование лаврового листа для стирки белья, пишет santeplusmag.com. Лавровый лист имеет много полезных свойств, которые делают его отличной альтернативой магазинным ополаскивателям.

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Благодаря лавровому листу белье будет мягким и приятным на ощупь. Лавровый лист придает белью легкий, ненавязчивый аромат и помогает сохранить яркость цвета.

Отмечается, что лавровый лист защищает ткани от выцветания.

Существует два способа использования лаврового листа для стирки:

1. Стирка с лавровым листом:

Возьмите 5-7 лавровых листьев и поместите их в мешочек для стирки. Загрузите белье в стиральную машину. Добавьте мешочек с лавровым листом к барабану. Выберите подходящий режим стирки.

2. Замачивание белья:

Вскипятите литр воды. Добавьте 10–15 лавровых листьев и проварите в течение 3 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минутам. Процедите отвар и дайте ему остыть. Замочите белье в остывшем отваре на 1-2 часа. Выстирайте белье как обычно.

Совет: Для светлых тканей рекомендуется использовать лавровый лист с осторожностью, ведь он может изменить их оттенок. В этом случае лучше добавить 2 столовых ложки соли в цикл стирки.

Попытайтесь использовать лавровый лист для стирки белья, и вы будете приятно удивлены результатом. Ваше белье будет мягким, ароматным, а вы сэкономите средства и сохраните окружающую среду.

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