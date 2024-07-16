Элегантное лето-2024: с чем стилизовать юбку-саронг

Эта модель, объединяющая элементы юбки и парео, в длине меди станет прекрасным дополнением к городскому образу. А для пляжного гардероба лучше выбрать мини-вариант, который можно совмещать с купальником.

В отличие от юбки с запахом, юбка-саронг имеет простую конструкцию: вместо пуговиц ткань завязывается на узел. Об этом пишет vogue.

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Этот узел подчеркивает талию, а мягкие складки ткани дают простор для фантазии. При ходьбе ноги эффектно оголяются.

Юбка-саронг – это не только удачный выбор для пляжного отдыха. Ее можно совмещать с базовыми белыми топами, хлопчатобумажными рубашками и короткими топами, создавая стильные образы для города.

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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