Электрик подсказал простой трюк со шторами, чтобы сохранить тепло в доме

Многие пытаются удерживать тепло дома зимой. Электрик поделился разными способами сохранить помещение теплым без лишних затрат.

Видео дня

Рекомендуется поддерживать дома температуру от 18 до 21 °C, чтобы чувствовать себя комфортно, однако важно не терять тепло. Это касается использования штор и жалюзи, сообщает Express.co.uk.

Держите жалюзи и шторы открытыми в часы дня, когда солнце светит у окна, и закрывайте их, когда оно начинает садиться. Впуская лучи солнца в свой дом, вы получаете бесплатное солнечное тепло.

Читайте также: Энергетик назвал лучшую температуру для отопления жилья: Избежите плесени и сэкономите на счетах

Закрытие штор и жалюзи впоследствии помогает создать хороший изоляционный слой и позволяет сохранить тепло. Чем толще шторы, тем лучше, поскольку они помогут предотвратить выход тепла.

Также можно справиться с чрезмерными потерями тепла, накрыв шторы поверх жалюзи. Включая отопление, откройте шторы, пока жалюзи закрыты, чтобы избежать сквозняков, не блокируя тепло от радиатора.

Ранее UAportal поделился, как создать атмосферное освещение в квартире.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!