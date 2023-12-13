Елена Кравец ответила на критику по выделению более 27 миллионов на ее программу из бюджета

На телеканале "Дом" каждую субботу вечером транслируют программу "Тихий вечер с Еленой Кравец". Ее ведущей является актриса студии "95 квартал" Елена Кравец.

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На днях стало известно, что Елена Кравец получила из государственного бюджета более 27 млн грн на создание авторского вечернего шоу "Тихий вечер". Соответствующий тендер размещен на электронной площадке закупок Prozorro.

Тендер объявили 20 января 2023, первоначально планировалось выделение на шоу Кравец свыше 32 млн грн, 28 ноября в договор внесли изменения и снизили цену договора до 27 528 000 грн.

СМИ писали, что этих средств могло бы хватить на закупку 1400 FPV-дронов.

После серии критики телеканал "Дом" опубликовал пояснения по тендеру:

"В 2023 году финансирование программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" составит 27,5 млн грн вместо 32,8 млн грн, запланированных в начале года. Уменьшение финансирования на 5,3 млн грн связано с меньшим количеством выпусков, произведенных в течение 2023".

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Отмечается, что "средства гражданской части государственного бюджета Украины не могут быть использованы на военные цели".

Елена Кравец в своем Фейсбуке тоже отреагировала на обвинения.

"Я лично тоже хочу внести ясность, чтобы остановить распространение клеветы и лжи, которая распространяется теми, кому это выгодно. Что нужно знать. Средства, о которых идет речь, были действительно выделены каналу, и предназначались для съемок программы в 2023 году. В 2024 программа не будет выходить. Из-за того, что канал отчитывался на сайте Прозорро об уменьшившейся финальной смете, произошло новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью", – написала она.

Кравец добавила, что "является лицом и ведущей программы".

"Я работаю за зарплату, с которой уплачиваю налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование каких-либо проектов канала. Вся команда "Тихого вечера", а это большое количество людей, вносит свой вклад в информационную войну", – добавила актриса и ведущая.

По ее словам, программа "Тихий вечер", несмотря на "успокаивающее название", — это "шоу с активной позицией".

Напомним, в июле 2023 г. стало известно, что Министерство культуры выделило миллионы гривен для создания сериала "СМТ Ингулец" компании Юрия Горбунова. Телеведущий заявлял, что это "совершенно небольшие средства" для сериала на 24 серии. После ряда скандалов Горбунов сообщил, что отказывается от государственных средств, выделенных на создание сериала.

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