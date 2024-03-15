Эмоциональная усталость в отношениях: с этим сталкивается каждая пара

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Эмоционально устойчивые люди, то есть люди с высоким EQ проходят этот период легче и быстрее.

В чем же причины? Конечно мы все знаем, что "конфетно-букетный" период-это буйство гормонов удовольствия, кайфа и радости. Но наш организм не может на постоянной основе вырабатывать такое количество гормонов. Да и зачем. Ведь изначальная задумка в том, чтобы пара совпала для продолжения рода. Но конечно же мы не первобытные люди и мы научились наслаждаться контактом, отношениями, друг другом и без продолжения рода. И не всегда отношения приводят с браку и детям.

И все же. Причины:

"Переизбыток проведённого время вместе".Ученые выяснили, что пара должна проводить вместе 50% своего свободного времени. А в большинстве случаев вначале отношений влюблённые не хотят расставаться вообще.

"Скука, быт, рутина". Застой и инертность семейной жизни убивают любовь. Отношения должны постоянно развиваться. Поэтому не теряйте активности. Не бойтесь меняться. Все наши беды от лени и эгоистичной уверенности в том, что не вы сами, а ваш партнер обязан обеспечить веселье и разнообразие. Но счастье строится на взаимном не проходящем интересе друг к другу, и пока он есть, эмоциональная усталость вам не грозит.

"Различие темпераментов". Темперамент – вещь врожденная и вряд ли поддается серьезным изменениям. Но вот научиться понимать близкого человека может каждый из нас. Для этого достаточно быть внимательным и не повторять совершенных однажды ошибок.

"Тотальный контроль" Каждому человеку, как воздух, необходимо личное пространство. А семейная "отчетность" разрушает его. Недоверие и контроль нагнетают эмоциональную усталость и подталкивают некогда любящих друг друга людей к мысли о разрыве.

"Перенос на партнёра своих проблем". С одной стороны, вроде бы делимся своими переживаниями, но с другой – разрушаем отношения. Ибо во всем важна мера. Злоупотребляя вниманием любимого человека, мы начинаем ассоциироваться у него с негативом, от которого подсознательно хочется поскорее избавиться.