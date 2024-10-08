Эмоциональная уязвимость: как Рак, Дева и Рыбы воспринимают критику

При общении некоторые люди воспринимают определенные вещи или слова слишком лично и обычно видят во всем плохое. Иногда они передают это другим и таким образом без нужды портят себе дни, а также настроение окружающим.

По словам астрологов, представители нескольких знаков Зодиака слишком насыщены пессимистическими идеями и не хотят от них отказываться. Речь идет о знаках, наиболее склонных впадать в депрессию и быстро обижаться, пишет издание Оdzadu .

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Рак

Когда что-то идет не по плану, Рак сразу склонен считать, что это не исправится и кончится плохо. Он не верит в безосновательные надежды и всегда готовится к самому худшему. Поэтому ему сложнее найти свою вторую половинку. Рак легко поддается печали, и даже одно неприятное замечание может сильно его задеть. Если вы оказались рядом с Раком в такой ситуации, попробуйте вместе посмотреть мир с оптимизмом — иногда это может помочь.

Дева

Девы имеют привычку воспринимать все слишком близко к сердцу. Это часто приводит к волнениям и ухудшению настроения, и, как следствие, они могут быстро обижаться. Им следует научиться время от времени расслабляться и получать большее удовольствие от жизни. Ведь приятные моменты и радостные воспоминания очень важны, поэтому стоит их ценить.

Рыбы

Хотя Рыбы могут казаться уверенными и самодостаточными, на самом деле все по-другому. Они часто недооценивают себя и страдают недостатком уверенности. Любая критика способна сильно повлиять на их психическое состояние и лишить их радости. Стоит немного, чтобы Рыбы обиделись, поэтому важно быть деликатными во время общения с ними.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые не смогут построить отношения.

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