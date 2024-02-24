Ему также нужен стоматолог: как правильно чистить зубы коту

К сожалению, и котам нужен стоматолог. Подобно людям, кошки тоже нуждаются в уходе за полостью рта, чтобы предотвратить образование зубного камня и налета. Помимо дискомфорта болезни зубов могут привести к потере зубов, инфекции и даже сократить продолжительность жизни животного.

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Итак, чистка зубов – лучший способ сохранить здоровье зубов у кота. Хотя это может показаться сложной задачей, большинство кошек можно научить терпеть процедуру при определенных условиях. Об этом пишет Телеграф.

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Перед началом обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром относительно состояния зубов и рекомендаций по частоте и методам чистки. Вот подробные советы по безболезненной чистке зубов котам:

Подберите специальную щетку с мягкой щетиной, которая достигает границы зуба и десен. Выберите время и место. Посадите кота на колени или стол и откройте пасть под углом 45 градусов. Сначала смочите щетку в воде из консервов тунца – это поможет создать положительные ассоциации. Используйте специальную кошачью зубную пасту и постепенно научите коту ее вкус. Аккуратно чистите зубы от передней части рта до задней. Тратьте 2-3 мин. Поощряйте и вознаграждайте кота после процедуры.

Да, с достаточной настойчивостью и терпением, чистка зубов для кошки может стать привычным делом!

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