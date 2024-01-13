Энергетик назвал лучшую температуру для отопления жилья: Избежите плесени и сэкономите на счетах

Многие пытаются сэкономить на отоплении из-за высоких счетов. В то же время, домохозяйства стремятся избежать появления плесени, которая развивается во влажных и прохладных местах.

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Эксперты назвали оптимальную температуру для отопления во избежание образования плесени. Термостат должен быть выше 14 градусов по Цельсию, сообщает Express.co.uk.

Все ниже этого порога будет способствовать образованию сырости в доме. Однако это не означает, что домохозяйства должны оставлять отопление включенным целый день.

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Эксперты утверждают, что оптимально следует настроить бойлер на включение только тогда, когда нужна тёплая вода или отопление, и настроить его для поддержания желаемой температуры. Эта небольшая корректировка может привести к существенной экономии на счетах.

Для комфортной и энергоэффективной зимы домохозяйства должны стремиться поддерживать температуру в комнатах от 18 до 20 градусов Цельсия.

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