Еще до конца года: В ВСУ заявили, что блокпосты появятся по всей стране и намекнули о повестках в "Дії"

Командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак заявил о возможном усилении мобилизации в Украине.

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В своем сообщении в Facebook Кишак сообщил, что с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты.

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"Мы беремся за мобилизацию", – написал он.

Кишак также заявил, что "ребят на фронте нужно менять". Он добавил, что "мажоры, дети пафосных деятелей, блоггеры, все кто попадется – уйдут в пехоту".

Военный также намекнул на раздачу повесток в приложении "Действие": "Можете удалять "Действие" уже".

В комментариях под своим сообщением Кишак добавил, что полиция будет проверять фейковые ожоги и уходы, инвалидности. "Мамы бегают спокойно в церковь, а сыновья их сидетели", - заметил командир пулеметчиков.

Стоит отметить, что официальной информации об усилении мобилизационных мер не было. Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров неоднократно отмечал, что повесток у "Действия" не будет.

Заявление Кишака является официальным заявлением военного, имеющего опыт мобилизации и боевых действий. Однако оно не является официальным заявлением правительства или Министерства обороны Украины.

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