Еще две магнитные бури придется пережить на этой неделе: когда опасные даты

Во вторник, 9 апреля, на Земле продолжается четырехбалльный геомагнитный шторм, который задержится на двое суток. Его мощность достигла оранжевого уровня опасности.

По данным сервиса Meteoagent, в период с 10 по 11 апреля геомагнитные возмущения снизятся до трех баллов. Затем наступит период затишья, которое растянется до 19 апреля. До конца месяца мощных геомагнитных колебаний не ожидается. Четырехбалльная буря возможна 30 апреля.

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Что такое магнитные бури:

Магнитные бури – это явления, возникающие в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер, состоящий из разных частиц, выбрасывается Солнцем во все стороны. Когда солнечный ветер столкнется с магнитосферой Земли, это может повлечь за собой различные геомагнитные события, такие как магнитные бури.

Основные последствия магнитных бурь - это изменения в магнитном поле Земли и возбуждение в геокороне (атмосферный слой вокруг Земли) ярких полярных сияний.

Но магнитные бури также могут оказывать влияние на работу технологий и систем на Земле. Например, они могут вызвать перерывы в работе спутниковых систем, вызывать радиоинтерференцию, могут влиять на работу электроэнергетических сетей и приборов, работающих на основе электроники.

Воздействие магнитных бурь на человека

Когда геомагнитные штормы влияют на магнитные поля Земли и атмосферные явления, метеочувствительные люди могут ощутить симптомы недомогания. Среди них:

Головная боль и мигрень. Существуют случаи, когда магнитные бури связываются с увеличением интенсивности головных болей и мигреней у некоторых людей.

Обострение заболеваний. У тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как астма, артрит, заболевания сердца или другие заболевания, может происходить обострение во время магнитных бурь.

Ухудшение настроения и эмоциональное состояние. Некоторые люди могут ощущать повышенную возбудимость, тревогу, раздражительность или неспособность к концентрации во время магнитных бурь.

Снижение сна и усталость. Магнитные бури могут влиять на качество сна и приводить к ощущению усталости.

Появление внезапных физических симптомов. У некоторых людей могут наблюдаться неожиданные физические симптомы, такие как покалывание или боли в мышцах и суставах.

Что делать когда магнитная буря

Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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