Еще семь мощных магнитных бурь ожидается в декабре: календарь опасных дат
До конца года на Земле ожидается еще 7 мощных геомагнитных штормов, сила которых будет колебаться от 3 до 6 баллов. Сильные магнитные бури способны влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, вызываемые солнечным ветром. Солнечный ветер – это потоки заряженных частиц, которые вырываются из солнечной короны. Когда солнечный ветер достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем на Земле, вызывая его колебания.
По данным meteoagent, 13 декабря на Земле продолжается четырехбалльная магнитная буря, которая завтра снизится до трех баллов, а уже на следующий день снова достигнет К-индекса 4.
18 декабря снова ожидается четырехбалльный геомагнитный шторм, а 19 декабря его сила достигнет 5 баллов (красный уровень опасности).
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Следующая мощная буря прогнозируется 22 декабря – К-индекс 5, 23 декабря ее сила упадет до 4 баллов (средний уровень интенсивности). Последний геомагнитный шторм, предварительно, ожидается 31 декабря, в канун Нового года.
Календарь геомагнитных штормов к концу года
Как магнитная буря действует на человека
Магнитные бури могут влиять на людей разными способами. У некоторых людей они могут вызвать такие симптомы, как:
- Головная боль
- Усталость
- Бессонница
- Депрессия
- Агрессия
- Проблемы с концентрацией
- Изменения в частоте сердечных сокращений
- Изменения в артериальном давлении
- Проблемы с дыханием
- Проблемы с пищеварением
В более редких случаях магнитные бури могут вызвать более серьезные проблемы, такие как:
- Обострение хронических заболеваний
- Аритмия
- Инсульт
- Сердечный приступ
Воздействие магнитных бурь на человека зависит от многих факторов, включая: продолжительность и интенсивность магнитной бури, возраст человека, состояние его здоровья и т.д.
Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:
- Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма или аллергия
- Люди с депрессией или другими психическими расстройствами
- Люди с чувствительным к магнитным полям организмом
Что делать во время магнитных бурь
Вот несколько советов, как уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье:
- Отдыхайте как можно больше.
- Пейте много воды.
- Избегайте кофеина и алкоголя.
- Слушайте расслабляющую музыку.
- Принимайте успокаивающие травяные чаи.
- Если вы чувствуете головную боль, примите обезболивающие.
Важно! Если вы чувствуете симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам определить, есть ли у вас магнитная чувствительность и порекомендовать способы уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье.
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