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Еще семь мощных магнитных бурь ожидается в декабре: календарь опасных дат

Былим Елена

Еще семь мощных магнитных бурь ожидается в декабре: календарь опасных дат

До конца года на Земле ожидается еще 7 мощных геомагнитных штормов, сила которых будет колебаться от 3 до 6 баллов. Сильные магнитные бури способны влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, вызываемые солнечным ветром. Солнечный ветер – это потоки заряженных частиц, которые вырываются из солнечной короны. Когда солнечный ветер достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем на Земле, вызывая его колебания.

По данным meteoagent, 13 декабря на Земле продолжается четырехбалльная магнитная буря, которая завтра снизится до трех баллов, а уже на следующий день снова достигнет К-индекса 4.

18 декабря снова ожидается четырехбалльный геомагнитный шторм, а 19 декабря его сила достигнет 5 баллов (красный уровень опасности).

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Следующая мощная буря прогнозируется 22 декабря – К-индекс 5, 23 декабря ее сила упадет до 4 баллов (средний уровень интенсивности). Последний геомагнитный шторм, предварительно, ожидается 31 декабря, в канун Нового года.

Календарь геомагнитных штормов к концу года

Еще семь мощных магнитных бурь ожидается в декабре: календарь опасных дат
Еще семь мощных магнитных бурь ожидается в декабре: календарь опасных дат

Как магнитная буря действует на человека

Магнитные бури могут влиять на людей разными способами. У некоторых людей они могут вызвать такие симптомы, как:

  • Головная боль
  • Усталость
  • Бессонница
  • Депрессия
  • Агрессия
  • Проблемы с концентрацией
  • Изменения в частоте сердечных сокращений
  • Изменения в артериальном давлении
  • Проблемы с дыханием
  • Проблемы с пищеварением

В более редких случаях магнитные бури могут вызвать более серьезные проблемы, такие как:

  • Обострение хронических заболеваний
  • Аритмия
  • Инсульт
  • Сердечный приступ

Воздействие магнитных бурь на человека зависит от многих факторов, включая: продолжительность и интенсивность магнитной бури, возраст человека, состояние его здоровья и т.д.

Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:

  • Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма или аллергия
  • Люди с депрессией или другими психическими расстройствами
  • Люди с чувствительным к магнитным полям организмом

Что делать во время магнитных бурь

Вот несколько советов, как уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье:

  1. Отдыхайте как можно больше.
  2. Пейте много воды.
  3. Избегайте кофеина и алкоголя.
  4. Слушайте расслабляющую музыку.
  5. Принимайте успокаивающие травяные чаи.
  6. Если вы чувствуете головную боль, примите обезболивающие.

Важно! Если вы чувствуете симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам определить, есть ли у вас магнитная чувствительность и порекомендовать способы уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье.

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