Ешь и худей: какие продукты можно употреблять на ночь

Многие, желая быстро похудеть и выглядеть привлекательно, прибегают к экспресс-диетам или даже голодовке. Однако это неправильно, поскольку снижение калорийности или голодания может замедлить метаболизм, что чревато значительным набором веса после завершения экспериментов.

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Рассказываем, какие продукты способствуют похудению.

Относительно пищи, которую можно есть на ночь, известная нутрициология Ребекка Диткофф рекомендует обращать внимание на углеводы. Они способствуют выработке инсулина, который повышает уровень мелатонина в мозге, способствуя быстрому засыпанию и глубокому сну. Сочетание углеводов и белков помогает понижать уровень гормонов голода, обеспечивая организм сытостью в течение ночи. Белок также важен для утоления голода и правильного похудения.

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На ужин рекомендуется употреблять в пищу продукты, такие как кисломолочные (кефир, натуральный йогурт), обезжиренный сыр, яичный желток, мясо птицы (филе индейки и курицы), грейпфрут, морскую рыбу, авокадо и тушеные овощи. Кисло-сладкие ягоды, такие как вишня, черника и малина, можно добавить к диете.

Относительно напитков на ночь можно пить ананасовый сок, грейпфрутовый сок, зеленый чай, ромашковый чай, имбирный чай, кефир, воду с яблочным уксусом, молоко с куркумой и черным перцем, виноградный сок.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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