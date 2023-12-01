Ешь и худи: названы 11 фруктов, которые ускоряют потерю веса

Фрукты содержат много витаминов, минералов и клетчатки, способствующих здоровью кишечника. Кроме того, они очень приятны по вкусу. Ресурс Prevention, рассмотревший влияние фруктов на процесс похудения.

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Доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель Culina Health Ванесса Риссетто утверждает, что "фрукты обязательно должны быть включены в здоровый пищевой рацион для похудения или контроля веса". Магистр медицины, доктор медицинских наук и автор "Маленькой книги тех, кто меняет правила игры: 50 здоровых привычек для управления стрессом и тревогой" Джессика Кординг добавляет: "Если вам нравится какой-нибудь фрукт, то вы должны его потреблять".

К фруктам, способствующим потере веса относятся:

Апельсины

Цитрусовые, особенно апельсины, являются отличным выбором для тех, кто хочет похудеть. Доктор медицинских наук, диетология и представительница Академии питания и диетологии Соня Анджелоне указывает на содержание антиоксидантов и витамина С в апельсинах, что помогает бороться с воспалениями.

Авокадо

Калорийный, но способный обеспечить чувство сытости, авокадо также способствует снижению веса.

Киви

Киви содержит много витамина С, витамина К, фолата и клетчатки, поэтому его рекомендуют для похудения. Исследования подтверждают его способность снижать АД.

Яблоки

Богатые клетчаткой, способствующей пищеварению, яблоки также отличаются низкой калорийностью и высоким содержанием воды.

Груши

Похожи на яблоки по составу, груши способствуют ощущению сытости и помогают соблюдать пищевой режим.

Грейпфрут

Низкокалорийный и богатый водой и клетчаткой, грейпфрут способствует процессу похудения.

Гранатовые косточки

Имея большое количество клетчатки и витамина С, гранатовые косточки придают сладко-вяжущий вкус салатам.

Клубника

С 8 граммами клетчатки в одной чашке, клубника также содержит большое количество витамина C, уменьшая воспаление.

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Голубика

Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, голубика помогает ощущать сытость.

Арбуз

Высокое содержание воды, низкокалорийность и витамин C делают арбуз отличным выбором для похудения.

Малина

Имеет много клетчатки и витамина C, является одним из самых питательных фруктов.

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