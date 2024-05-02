Ешь и не поправляйся: названы 20 продуктов, которые не провоцируют набор веса
Похудение – это не всегда о жестких диетах и постоянном ощущении голода. На самом деле существует множество продуктов, которые можно есть без ограничений, не боясь за свою фигуру. Они не обладают высоким индексом калорийности. Поэтому и на фигуре их употребление не скажется. Об этом пишет ТСН.
- Арбуз: Этот сочный фрукт богат антиоксидантами и калием, он не только насыщает организм, но и не откладывается в виде жировой ткани.
- Эти источники растворной клетчатки надолго дают ощущение сытости . Благодаря полифенолам яблоки ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира.
- Попкорн: Прекрасный вариант для перекуса, но следует избегать положительных ингредиентов, которые могут увеличить его калорийность.
- Незрелые бананы: Эти фрукты, богатые пектином и крахмалом, насыщают организм, не вредя фигуре.
- Малина: 150 г малины содержат только 78 калорий, делая ее идеальным перекусом. Ягода также богата витаминами и микроэлементами.
- Рисовые лепешки: Благодаря клетчатке рисовые лепешки надолго насыщают организм. Их можно есть в большом количестве без ущерба для фигуры.
- Гранат: содержит только 100 калорий, поэтому не приведет к набору лишнего веса. Исследования показали, что употребление стакана гранатового сока ежедневно за месяц может помочь похудеть на 10 кг.
- Помидоры: Практически не содержат жиров, но богаты калием, фолиевой кислотой, витаминами С и К.
- Овес: Способствует сжиганию жира благодаря клетчатке, белку, цинку, магнию, фосфору и тиамину. Овсянка – отличный выбор для тех, кто хочет похудеть.
- Тыква: Обеспечивает 200% суточной нормы витамина А, содержит белки, клетчатку, медь, железо, магний, витамины С, В, Е, К.
- Нут: Регулярное употребление бобовых помогает избежать проблем с ожирением. Нут богат растительными волокнами, клетчаткой и белоком, хорошо насыщает на долгое время, но не откладывается лишними килограммами.
- Грейпфрут: Лучше всего употреблять с утра, можно в виде сока. Содержит клетчатку и витамин С, которые взбодрят организм и насытят на длительное время.
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13. Брокколи : Имеет низкую калорийность, содержит белок и клетчатку, поэтому капусту можно есть без ограничений.
14. Спагетти-сквош : Богат витаминами А, В, С, Е, имеет низкую калорийность – только 78 калорий на 100 граммов продукта.
15. Пастернак: Содержит клетчатку, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, железо, витамины В, С, К, Е.
16. Маракуя: Этот экзотический фрукт содержит всего 18 калорий, поэтому его можно есть без ограничений.
17. Шпинат: Один пучок листьев шпината содержит всего 78 калорий, но содержит много витаминов и микроэлементов.
18. Кабачки: В одном кабачке содержится всего 4 калории, но он богат питательными веществами, белоком и клетчаткой.
19. Тыква-желудь: Содержит 172 калории, богатой витаминами В, С и бета-каротином.
Напомним, мы уже писали, как выбрать диету, которая поможет похудеть.
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