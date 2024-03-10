Если до выхода 5 минут: как быстро нанести макияж

Бывает, что утренняя суета и заботы не оставляют времени на полноценный макияж. Однако желание выглядеть аккуратно и свежо никто не отменял. Поэтому уметь быстро и красиво накраситься – настоящее искусство. Раньше мы делились советами, как сделать макияж стойким, а теперь расскажем, как выполнить его через 5 минут без эффекта маски.

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Для сияющей и ухоженной кожи нужно знать несколько правил нанесения макияжа. Оказывается, это можно сделать легко и быстро, сообщает "Телеграф".

Как сделать макияж за 5 минут

- Начните с нанесения крема из SPF. Используйте его независимо от времени года и погоды на улице. Наносите достаточное количество средства.

- Следующий шаг – тональная основа. Растушевывайте ее спонжем – так не будут образовываться линии и неровности, как при использовании кисточки. Избегайте плотных тональных кремов для быстрого макияжа.

- Перейдите к консилеру. Нанесите под глаза небольшое количество и растушуйте спонжем. Остатки консилера на спонже можно нанести на внешнюю часть века.

- Затем оформите лицо. Нанесите бронзер и румяно на нужные участки. При необходимости уберите остатки средств спонжем.

- Бронзером и румянами подкрасьте веки, начиная от внешнего уголка и растушевывая до скул. Так вы создадите лифтинг-эффект и сможете отказаться от теней.

- Расчешите брови гелем или воском. Не делайте их слишком высокими – так можно испортить макияж.

- В завершение накрасьте ресницы тушью и нанесите блеск на губы. Избегайте матовых помад, их нанесение требует больше времени.

Напомним, мы уже писали, как сделать хороший макияж.

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