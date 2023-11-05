Если духовка не работает: как приготовить рыбу в посудомоечной машине (видео)

Благодаря разным кухонным гаджетам приготовление пищи не является проблемой. Обычно мы используем плиту, духовку, мультиварку или микроволновку. Однако есть еще одна бытовая техника, которая может помочь с приготовлением блюд – посудомоечная машина.

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Известный повар Боб Блумер в комментарии foodnetwork.com поделился лайфхаком, как использовать посудомоечную машину не по прямому назначению. Он говорит, что такой способ позволит сэкономить электричество – пока будет мыться посуда, вы будете готовить рыбу.

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Специалист попытался приготовить лосось в посудомойке и утверждает, что у него получилось. Важный момент – нужно для мытья посуды установить режим, при котором вода нагревается до 60 градусов.

Для начала нужно скачать посудомойку посудой, как вы это делаете обычно.

Рыбу нужно подготовить так, как вы готовите ее для запекания в духовке. Выложите ее в фольгу и сложите в конверт, края которого нужно плотно зажать.

Конверт из фольги с рыбой внутри нужно поместить на верхнюю решетку посудомойки. Запуск режима стирки, который нагреет воду до 60 градусов и выше.

Еще один способ приготовить рыбу в посудомойке – положить филе лосося в рассол в банке с закруткой и установить на верхней полке, где вы расставляете посуду. Включите режим стирки, а когда посудомойка завершит работу – извлеките банку, откройте и наслаждайтесь рыбой, приготовленной на пару.

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