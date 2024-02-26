Если это уже не первый любимец: какие породы кошек могут уживаться с другими

Мечтаете о пушистом рае в вашем доме, где котики мирно сосуществуют и ладят друг с другом? Тогда вам важно знать, какие породы кошек лучше всего подходят для жизни в компании.

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Помните, что каждый кот носит свой уникальный характер, поэтому даже представители одной породы могут по-разному реагировать на других животных. Поэтому знакомство кошек рекомендуется проводить постепенно и под вашим пристальным наблюдением, пишет УНИАН.

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Эксперты утверждают, что вот эти 10 пород с легкостью разделят ваш дом и вашу любовь:

1. Японский бобтейл: дружелюбный и бесстрашный, всегда готовый к общению с другими котами.

2. Девон Рекс: ласковый и игривый, обожает ласкаться к людям и другим котам.

3. Экзотическая короткошерстная: спокойная и кроткая, любит сидеть на коленях у хозяина и мирно ладить с другими пушистиками.

4. Регдолл: одна из самых спокойных пород, легко находит общий язык с другими котами.

5. Бенгальская кошка: активная и игривая, бесстрашная и общительная, отлично ладит с другими котами.

6. Персидская кошка: пушистая, дружелюбная и ласковая, благодаря своему непринуждённому поведению легко находит общий язык с другими пушистиками.

7. Абиссинская кошка: любит людей и животных, становится отличным компаньоном для других кошек.

8. Бирманская кошка: спокойная и терпеливая, прекрасно ладит с котами и маленькими детьми.

9. Русская голубая кошка: игривая и дружелюбная, благодаря своему "собачьему" нраву легко находит общий язык с другими котами.

10. Мэйн-кун: кроткий великан, который с радостью разделит ваш дом и свою любовь с другими котами.

Напомним, мы уже писали, почему коты спят на ногах у хозяев.

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