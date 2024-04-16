Если фен начал вонять горелым: процедура, которая исправит проблему

Фен является привычным прибором почти в каждом доме, благодаря своей простоте и удобству использования. Он позволяет быстро высушить волосы, от корней до самых кончиков, за считанные минуты.

Иногда может случиться, что из фена начинает идти неприятный запах горелого. Это не всегда свидетельствует о неисправности прибора. Просто пришло время провести процедуру, которую многие игнорируют. Об этом пишет Telegraf.

Почему фен воняет горелым

Каждый фен оснащен элементом для нагрева и вентилятором, которые вместе обеспечивают поток теплого воздуха.

Читайте также: Пять полезных советов, как использовать фен в быту

Во время высушивания волос, управляйте потоком воздуха вдоль всей длины, от корней до кончиков волос. Используйте прохладный режим и удерживайте фен на безопасном расстоянии не менее 30 сантиметров от головы. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим волосам красоту и здоровое состояние.

Если вы чувствуете запах горелого во время использования фена, это может быть признаком его перегрузки из-за накопления пыли, загрязнений и остатков косметики в вентиляторе. Регулярная очистка поможет избежать перегрева и сохранит устройство в рабочем состоянии.

Как правильно чистить фен

Выключите устройство из розетки и дайте ему остыть. Откройте крышку на задней стороне и снимите защитную сетку. Очистите ее под струей воды, а затем вытрите бумажным полотенцем. Дайте сетке высохнуть в течение 10 минут перед повторной установкой в прибор. В случае, если сетка не снимается, используйте зубную щетку для удаления пыли. Это поможет избежать неприятного запаха во время использования фена.

Ранее мы рассказывали о том, что лучше выбрать: фен или стайлер, и на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!