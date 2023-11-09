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Если надоела квашенная: Как приготовить маринованную капусту на зиму

Игорь Романько

Как замариновать капусту на зиму

Когда речь идет о консервации капусты на зиму, многие выбирают квашеную, но вот еще одна вкусная альтернатива – маринованная капуста.

Такая маринованная капуста получается хрустящей и с пряным вкусом томатного соуса, пишет сайт pmg.ua. Она отлично подходит как гарнир к основным блюдам или просто как самостоятельная закуска. А еще, это отличный способ насладиться вкусом лета в течение зимнего периода.

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Список ингредиентов:

  • 3 небольшие головки капусты,
  • 2,5 литра воды,
  • 500 мл томатного соуса,
  • 300 мл уксуса,
  • 4 столовые ложки соли,
  • 400 г сахара,
  • перец горошком,
  • лавровый лист,
  • 1-2 лука.

Рецепт маринованной капусты:

  1. Вымойте банки и высушите их.
  2. На дно каждой банки поставьте несколько колец лука.
  3. Очистите и промойте капусту. Порежьте ее на большие куски и плотно упаковайте в банки. Добавьте несколько горошин перца и лавровый лист.
  4. Готовим маринад – в воду добавьте уксус, соль и сахар, а также томатный соус (например, сацебели). Перемешайте все и ждите, пока закипит.
  5. Маринад готов, им залейте капусту и закрутите крышки. Далее простерилизуйте банки примерно 20 минут.
  6. Вот для вас видеорецепт маринованной капусты.

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