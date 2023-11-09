Если надоела квашенная: Как приготовить маринованную капусту на зиму
Когда речь идет о консервации капусты на зиму, многие выбирают квашеную, но вот еще одна вкусная альтернатива – маринованная капуста.
Такая маринованная капуста получается хрустящей и с пряным вкусом томатного соуса, пишет сайт pmg.ua. Она отлично подходит как гарнир к основным блюдам или просто как самостоятельная закуска. А еще, это отличный способ насладиться вкусом лета в течение зимнего периода.
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Список ингредиентов:
- 3 небольшие головки капусты,
- 2,5 литра воды,
- 500 мл томатного соуса,
- 300 мл уксуса,
- 4 столовые ложки соли,
- 400 г сахара,
- перец горошком,
- лавровый лист,
- 1-2 лука.
Рецепт маринованной капусты:
- Вымойте банки и высушите их.
- На дно каждой банки поставьте несколько колец лука.
- Очистите и промойте капусту. Порежьте ее на большие куски и плотно упаковайте в банки. Добавьте несколько горошин перца и лавровый лист.
- Готовим маринад – в воду добавьте уксус, соль и сахар, а также томатный соус (например, сацебели). Перемешайте все и ждите, пока закипит.
- Маринад готов, им залейте капусту и закрутите крышки. Далее простерилизуйте банки примерно 20 минут.
- Вот для вас видеорецепт маринованной капусты.
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