Если надоели сырники: как приготовить творожную запеканку с изюмом
Любите сырники? А как вам творожная запеканка? Это же настоящая вкусняшка! Ее можно есть как на завтрак, так и десерт. А готовить ее совсем не сложно. Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкуснейшей, пышной и ароматной творожной запеканки.
Рецепт нашли в Instagram. Запеканка получается очень пышной, ароматной и вкусной. Ее можно есть как горячей, так и холодной. Попытайтесь приготовить эту запеканку, и вы не пожалеете. Кстати, вы можете добавить в сырную массу другие ингредиенты, например, курагу, цукаты, орехи или сухофрукты.
Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Ингредиенты:
- 700 г творога 5%
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 50 г кукурузного крахмала
- щепотка соли
- 10 г ванильного сахара
- 150-200 г изюма
Приготовление:
- В творог добавьте яйца, сахар, крахмал, ванильный сахар и перебейте блендером.
- Добавьте изюм, перемешайте.
- Смажьте форму маслом, вылейте творожную массу.
- Выпекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!