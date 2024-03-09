Если нет много места: как можно компактно хранить обувь
С приходом теплая пора постепенно расстаться с зимним гардеробом и подготовить его к следующему холодному сезону. Перед тем, как отложить теплую одежду, необходимо тщательно постирать и высушить.
Если в вашем распоряжении много вещей, особенно зимней обуви, а шкаф небольшой, существуют уловки, которые помогут компактно и аккуратно их разместить, экономя место. Об этих лайфхаках рассказал УНИАН.
Зимнюю обувь можно хранить на низких полках, ставя один ботинок носком к стене, а другой – пяткой к стене.
Высокие сапоги можно разместить на низких полках, предварительно вложив внутрь свернутый кусок картона, чтобы сохранить их форму. Один ботинок следует поставить пяткой к стене, а другой – носком к стене.
Читайте также: Как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая
Зимние кроссовки удастся компактно разместить в низких и глубоких полках. В таком случае пятку одного кроссовка нужно поставить к стене, на носок положить кусок картона (или использовать бахилы), а сверху поместить пятку другого кроссовка.
После того, как обувь будет аккуратно распределена, следует развесить рядом с ней средства от насекомых.
Соблюдая эти простые советы, вы сможете грамотно организовать пространство в шкафу и защитить свой зимний гардероб от повреждений во время хранения.
Напомним, мы уже писали, где категорически запрещено хранить обувь.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !