Если нет много места: как можно компактно хранить обувь

С приходом теплая пора постепенно расстаться с зимним гардеробом и подготовить его к следующему холодному сезону. Перед тем, как отложить теплую одежду, необходимо тщательно постирать и высушить.

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Если в вашем распоряжении много вещей, особенно зимней обуви, а шкаф небольшой, существуют уловки, которые помогут компактно и аккуратно их разместить, экономя место. Об этих лайфхаках рассказал УНИАН.

Зимнюю обувь можно хранить на низких полках, ставя один ботинок носком к стене, а другой – пяткой к стене.

Высокие сапоги можно разместить на низких полках, предварительно вложив внутрь свернутый кусок картона, чтобы сохранить их форму. Один ботинок следует поставить пяткой к стене, а другой – носком к стене.

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Зимние кроссовки удастся компактно разместить в низких и глубоких полках. В таком случае пятку одного кроссовка нужно поставить к стене, на носок положить кусок картона (или использовать бахилы), а сверху поместить пятку другого кроссовка.

После того, как обувь будет аккуратно распределена, следует развесить рядом с ней средства от насекомых.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете грамотно организовать пространство в шкафу и защитить свой зимний гардероб от повреждений во время хранения.

Напомним, мы уже писали, где категорически запрещено хранить обувь.

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